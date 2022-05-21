Официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал очередную встречу стран-сторонников Украины. По его словам, министры обороны более, чем 40 государств проведут виртуальное собрание 23 мая.
Как подчеркнул Кирби, в оборонном ведомстве США надеются на то, что подобного рода переговоры станут ежемесячными, а в пуле "сторонников" прибавится участников.
"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне (Авиабаза НАТО в Германии. — Прим.ред.) в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", — рассказал Кирби на брифинге.
Как подчеркнул Кирби, кроме этого, на встречах обговорят возможность очередных пакетов помощи Киеву.
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