Пентагон: сторонники Украины будут встречаться ежемесячно — более 40 стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал очередную встречу стран-сторонников Украины. По его словам, министры обороны более, чем 40 государств проведут виртуальное собрание 23 мая.

Как подчеркнул Кирби, в оборонном ведомстве США надеются на то, что подобного рода переговоры станут ежемесячными, а в пуле "сторонников" прибавится участников.

"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне (Авиабаза НАТО в Германии. — Прим.ред.) в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", — рассказал Кирби на брифинге.

Как подчеркнул Кирби, кроме этого, на встречах обговорят возможность очередных пакетов помощи Киеву.