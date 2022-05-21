Посол США в НАТО: Вашингтон хочет "стратегического поражения России" на Украине

Вашингтон хочет "стратегического поражения России" на Украине, заявила посол США в НАТО Джулианна Смит. По её словам, американская администрация надеется, что "опасения победы" российской стороны в Незалежной не сбудутся.

Кроме того, Смит подчеркнула, что Россия должна немедленно вывести своих военных с территории Украины.

"Мы хотим увидеть стратегическое поражение России. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину, мы хотим, чтобы Россия прекратила насилие, прекратила эти неизбирательные жестокие нападения на мирных жителей", — заявила Смит во время конференции "Стратегический ковчег", проводимой аналитическим центром в Варшаве.

Впрочем, Смит не первая, кто открыто заявляет о том, что Россия не должна "победить" на Украине. Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уточнила, что российские войска должны "несомненно проиграть", а Москва понести "плачевные последствия".