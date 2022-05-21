Les Echos: Запад останется в "полном одиночестве" в противостоянии с Россией

Всё больше стран отказываются поддерживать коллективный Запад в маниакальном желании изолировать Россию от мира из-за спецоперации на Украине, заявил французский политолог Доминик Моизи. Так, Латинская Америка, Африка и Азия не захотели разрывать связи с Москвой.

По словам аналитиков, вероятно, в конце концов, западные страны окажутся "один на один" в противостоянии с Россией.

"Между Западом и "остальными" произошёл очевидный разрыв: мы и они", — написал Моизи в колонке для Les Echos. — В Южной Америке, где до сих пор царит неприязнь к американцам. Папа Римский Франциск, аргентинец по происхождению, высказался в том же духе".

Как отметил политолог, что касается африканского региона, то причина неприязни к Западу проста: страны оставались в стороне, когда на континенте происходили конфликты.

"Война (в Эфиопии. — Прим. ред.) несравнима с ситуацией на Украине, она намного хуже. Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев", — резюмировал политолог.

Кроме того, по мнению Моизи, Африка не поступится своим и без того хрупким экономическим положением в угоду Западу.