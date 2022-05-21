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Автор Екатерина Широкова

Spiegel: из-за давления Европарламента, Герхард Шрёдер покинет "Роснефть"

Мир

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер покинет наблюдательный совет нефтяной компании "Роснефть". Согласно информации, такое решение было принято после требования Европарламента ввести санкции в отношении политика за "связь с Россией".

Spiegel: из-за давления Европарламента, Герхард Шрёдер покинет "Роснефть"

Когда конкретно Шрёдер откажется от поста в российской компании, не уточняется, однако, известно, что он отказался продлевать действие своих полномочий.

"Герхарда Шрёдера критиковали за его работу в российских государственных компаниях. Как сейчас заявила "Роснефть", бывший канцлер не хочет продлевать свою должность главы наблюдательного совета российской нефтяной компании", — пишет Spiegel.

Ранее Pravda. Ru писала о том, в Европарламенте потребовали ввести против экс-канцлера ограничения и решили "отобрать" у него офис в Берлине. Однако Олаф Шольц заявил, что отказа от постов в российских компаниях будет достаточно, поэтому санкции применять к Шрёдеру нет необходимости.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы роснефть олаф шольц
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