Посол Хабер: стратегия сотрудничества ФРГ с РФ "стёрта в порошок" из-за Украины

Посол Германии в США Эмили Хабер заявила, что стратегия взаимозависимости при взаимодействия с Россией теперь "стёрта в порошок" из-за спецоперации на Украине и "последствий", которые она принесла миру.

По словам посла, ранее в Германии рассматривали взаимозависимость и партнёрство как "оплот стабильности и предсказуемости", однако, на деле оказалось не так.

"Теперь мы видим, что взаимозависимость на самом деле также может привести к уязвимости. Так что это предположение, по сути, было развеяно", — цитирует Хабер CNN. — Мы должны как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива. Сейчас мы обсуждаем нефтяное эмбарго. И Германия на самом деле настаивает на этом".

Кроме того, Хабер подчеркнула, что странам необходимо сплотиться против России и против президента страны Владимира Путина лично.

"На самом деле мы, вероятно, очень мало знаем о внутренней динамике его окружения", — резюмировала посол.