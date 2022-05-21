EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Посол Хабер: стратегия сотрудничества ФРГ с РФ "стёрта в порошок" из-за Украины

Мир

Посол Германии в США Эмили Хабер заявила, что стратегия взаимозависимости при взаимодействия с Россией теперь "стёрта в порошок" из-за спецоперации на Украине и "последствий", которые она принесла миру.

Посол Хабер: стратегия сотрудничества ФРГ с РФ "стёрта в порошок" из-за Украины

По словам посла, ранее в Германии рассматривали взаимозависимость и партнёрство как "оплот стабильности и предсказуемости", однако, на деле оказалось не так.

"Теперь мы видим, что взаимозависимость на самом деле также может привести к уязвимости. Так что это предположение, по сути, было развеяно", — цитирует Хабер CNN. — Мы должны как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива. Сейчас мы обсуждаем нефтяное эмбарго. И Германия на самом деле настаивает на этом".

Кроме того, Хабер подчеркнула, что странам необходимо сплотиться против России и против президента страны Владимира Путина лично.

"На самом деле мы, вероятно, очень мало знаем о внутренней динамике его окружения", — резюмировала посол.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия германия владимир путин
Sberbank
Новости
CNN: первые немецкие зенитные танки "Гепард" Киев получит только в июле
Посол Хабер: стратегия сотрудничества ФРГ с РФ "стёрта в порошок" из-за Украины
В России приготовили тест-системы в случае распространения оспы обезьян
Совфед: вертолёты Ка-52 — "рабочая лошадка" ударной силы операции на Украине
Жители Германии пересели на лошадей из-за высоких цен на бензин
Борис Гребенщиков выбрал Англию: "Стены родные только в тюрьме помогают"
Понасенков* обрушился на Серебренникова: Вся левацкая тусовка за него впрягалась
Зеленский востребовал с России репарации: "За каждый дом и школу"
Меладзе стал работать по первой специальности: "Я потерял интерес к шоу-бизнесу"
Глава Крыма Аксёнов назвал освобождение "Азовстали" блестящей победой
Популярное
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами

Украинские семьи, прибывающие в Великобританию, всё чаще оказываются бездомными после ссор с хозяевами домов.

Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Силовые структуры
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Силовые структуры
Леонков сообщил об уничтожении ВС РФ завезённого на Украину оружия НАТО
Мир. Новости мира
Депутат Шеремет: армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Глава Минобороны Израиля Ганц объявил о поставках вооружения на Украину
Силовые структуры
Ходаковский: "Боевики перед выходом уничтожают взрывчаткой нечто для них ценное"
Финская Gasum: 21 мая "Газпром" прекратит поставки газа в Финляндию
Мир. Новости мира
Финская Gasum: 21 мая "Газпром" прекратит поставки газа в Финляндию
Последние материалы
В России приготовили тест-системы в случае распространения оспы обезьян
Совфед: вертолёты Ка-52 — "рабочая лошадка" ударной силы операции на Украине
Жители Германии пересели на лошадей из-за высоких цен на бензин
Борис Гребенщиков выбрал Англию: "Стены родные только в тюрьме помогают"
Понасенков* обрушился на Серебренникова: Вся левацкая тусовка за него впрягалась
Зеленский востребовал с России репарации: "За каждый дом и школу"
Меладзе стал работать по первой специальности: "Я потерял интерес к шоу-бизнесу"
Глава Крыма Аксёнов назвал освобождение "Азовстали" блестящей победой
Мясников об оспе обезьян: "Рассматривается как средство биотеррориризма"
США опровергли сообщения о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников