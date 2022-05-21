Жители Германии пересели на лошадей из-за высоких цен на бензин

В городе Шупбах в Германии фермер и инструктор по верховой езде Стефани Кирхнер отказалась от автомобиля на фоне высоких цен на бензин, сообщает Washington Post.

Теперь женщина ездит на работу на запряженной лошадьми повозке ради экономии на топливе.

"Я знаю, что стоимость сена и всего остального также подскочит, так что я решила сэкономить немного денег", — сказала местная жительница.

На дорогу от дома до работы Кирхнер тратит час вместо десяти минут. При этом женщина экономит до 250 евро в месяц.

Отмечается, что с повышением цен на автомобильное топливо многие перешли бы на гужевой транспорт, однако городская инфраструктура плохо приспособлена к этому.

Немецкие экономисты предсказывают, что по стране скоро прокатится волна банкротств, жертвами которой станут преимущественно крупные компании. В первую очередь, это связано с антироссийскими санкциями в отношении энергоресурсов, проблемами с доставкой и рекордным ростом цен.