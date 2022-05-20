Владимир Зеленский в своём вечернем обращении поставил цели очистить Украину от оккупантов, осудить военных преступников и заставить Россию компенсировать все разрушения.
Президент Украины отметил, что действия вооружённых сил РФ требуют справедливого ответа.
Зеленский мысленно обратился к тому времени, когда Украина выгонит со своей территории российские войска и осудит виновных в Международном трибунале.
"Мы работаем и над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожженный дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый взорванный Дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтоженное предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждую потерянную гривну", — заявил лидер Украины.
Зеленский также рассказал, что очень много лётчиков погибло при попытках прорваться к "Азовстали".
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