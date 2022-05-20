Министерство обороны России опубликовало видеокадры выход последних боевиков украинского нацполка "Азов"* с металлургического комбината "Азовсталь" в украинском Мариуполе.
В ролике показано, как националисты сдают военным России личные вещи на досмотр. Также российские военнослужащие осматривают одежду боевиков и просят показать татуировки. Один из участников "Азова" продемонстрировал большую цветную татуировку на плече с портретом известного националиста Максима "Тесака" Марцинкевича.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического предприятия "Азовсталь" и Мариуполя от боевиков Украины.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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