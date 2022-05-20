В Израиле зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что заразился мужчина в возрасте около 30 лет, который недавно прибыл из зарубежной поездки и поступил в госпиталь с симптомами заболевания. Его состояние оценивается как "легкое", он помещён в карантин под наблюдение медиков.
Ранее в Великобритании общее число заболевших оспой обезьян достигло девяти человек.
Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
ВОЗ всерьёз обеспокоена распространением случаев заражения оспой обезьян. И даже собирает экспертов-эпидемиологов на чрезвычайную встречу.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передаётся человеку от животных.
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