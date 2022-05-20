Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Израиле

В Израиле зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что заразился мужчина в возрасте около 30 лет, который недавно прибыл из зарубежной поездки и поступил в госпиталь с симптомами заболевания. Его состояние оценивается как "легкое", он помещён в карантин под наблюдение медиков.

Ранее в Великобритании общее число заболевших оспой обезьян достигло девяти человек.

Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

ВОЗ всерьёз обеспокоена распространением случаев заражения оспой обезьян. И даже собирает экспертов-эпидемиологов на чрезвычайную встречу.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передаётся человеку от животных.