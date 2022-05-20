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Автор Светлана Нерадовская

«СП»: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО превращает их в мишень РФ

Мир

По мнению обозревателя "Свободной прессы" Игоря Моисеева, от вступления в НАТО Финляндия и Швеция не только не получат никаких бонусов, но и станут мишенью для российских "Искандеров", ведь Россия ни за что не бросит Калининградскую область в опасное для неё время.

«СП»: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО превращает их в мишень РФ

Автор предлагает хорошо подумать и шведам, и финнам, и особенно полякам, огласившим свои территориальные претензии на Калининградскую область, находящуюся, по их мнению, "под российской оккупацией с 1945 года", и отказаться от своих пока ещё смелых планов, пока не поздно.

"Сама (Калининградская) область — одна из самых укрепленных в России. Случись что — "Искандеры" долетят до Варшавы в считанные минуты. При вступлении Финляндии и Швеции в НАТО российская ракетная группировка в Калининградской области будет наверняка усилена. И у ядерных головок самонаведения появятся новые цели — Хельсинки и Стокгольм. И время подлета до них тоже будет измеряться минутами", — предупредил Моисеев.

Эксперт уверен, что США будут усиленно "тащить" Швецию и Финляндию в НАТО, сделав их участниками украинского конфликта. В этом им будет очень способствовать Польша, которая отказалась от планов захвата украинских территорий в одиночку, побоявшись перспективы противостояния с РФ, Украиной и Белоруссией, но от своих территориальных претензий Варшава отступать так просто не хочет. Она, по мнению Моисеева, готова сделать ещё одну попытку, даже заведомо неудачную, — на этот раз при поддержке Швеции и Финляндии.

"И неплохо было бы к себе в компанию для мифического "рывка на Восток" пригласить партнеров, на плечи которых можно было бы возложить всю ответственность за очередной срыв очередного наступления. Мол, это не мы, поляки, струсили. Это все финны со шведами. А мы всегда были храбрецами", — заключил обозреватель.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато швеция польша финляндия
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