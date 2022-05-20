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Автор Юлиана Смирнова

Минобороны РФ: националисты в Гуляйполе отнимают у жителей деньги и машины

Мир

В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию рассказали о националистах в Гуляйполе, которые отнимают у мирных жителей деньги и машины, а также о других последствиях, к которым привела бесконтрольная раздача боевого оружия Зеленским.

Минобороны РФ: националисты в Гуляйполе отнимают у жителей деньги и машины

Представитель Минобороны России Михаил Мизинцев сообщил на брифинге о вопиющих действиях и бесчеловечном отношении киевских властей к своим же гражданам.

В Славянске, Авдеевке и Конотопе батальоны территориальной обороны оборудовали огневые позиции в зданиях и на прилегающих территориях общеобразовательных учреждений. В детской поликлинике Краматорска удерживают персонал и пациентов, а дети со сложными заболеваниями не могут получить лечение. Около селе Шестовица неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десна. Планируется его взорвать, чтобы потом обвинить Россию в ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

В Гуляйполе националисты занимаются мародёрством. Угрожая мирным гражданам оружием, они забирают у людей деньги, ценные вещи и автомобили. Если граждане оказывают сопротивление, то их обвиняют в пророссийских взглядах и арестовывают по статье "коллаборационизм" УК Украины.

"Всё это, в очередной раз, демонстрирует истинное "лицо" украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права", — заявил Мизинцев.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы михаил мизинцев
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