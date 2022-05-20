Обозреватель Алёхин: "захваты" приграничных российских сёл ВСУ - чистый фейк

По словам полковника в запасе Геннадия Алёхина, никаких "захватов" приграничных сёл на территории России украинской армией не происходит, как в этом пытаются убедить своих читателей СМИ Незалежной. Это откровенный фейк, который делается при помощи нехитрой постановки, которая в итоге дезинформирует читателей.

Эксперт пояснил, что видимость "захвата" украинскими подразделениями создаётся при помощи редких фото возле пограничных столбов.

"Впереди заходят ДРГ, вторым эшелоном идут нацбаты, они фотографируются на фоне какого-то пограничного столба и сразу дают комментарий, что они якобы заняли какое-то приграничное село", — объяснил схему действий ВСУшников Алёхин в беседе с "Украиной.ру".

Он подчеркнул, что-то, что хотят показать таким образом украинские военные, пытаясь выдать желаемое за действительное, не имеет ничего общего с реальностью.