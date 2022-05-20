Небензя: РФ известно о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России известно о фактах торговли в Европе женщинами и детьми с Украины.

Он призвал международные структуры проследить, чтобы женщины и дети, которые едут из Украины в Европу, не попали в руки европейских преступных группировок.

"Свидетельства об этом уже имеются", — сказал Небензя на форуме, который был посвящён проблемам миграции.

На этом же мероприятии Небензя опроверг информацию о том, что людей с Украины якобы насильственно перевозят в Россию. По его словам, эвакуация людей из опасных районов Донбасса и Украины происходит на добровольной основе.