Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России известно о фактах торговли в Европе женщинами и детьми с Украины.
Он призвал международные структуры проследить, чтобы женщины и дети, которые едут из Украины в Европу, не попали в руки европейских преступных группировок.
"Свидетельства об этом уже имеются", — сказал Небензя на форуме, который был посвящён проблемам миграции.
На этом же мероприятии Небензя опроверг информацию о том, что людей с Украины якобы насильственно перевозят в Россию. По его словам, эвакуация людей из опасных районов Донбасса и Украины происходит на добровольной основе.
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