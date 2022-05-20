МИД РФ: от "внешних кукловодов" зависит, когда будет восстановлен экспорт зерна

Если западные кураторы Киева объяснят ему, что достаточно "разводить демагогию" и необходимо убрать свои минные заграждения, из украинских портов сразу же будет восстановлен экспорт зерна. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

"Если "внешние кукловоды" смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна из портов Одессы, Николаева, Херсона, Южного и др. возобновится в кратчайшие сроки", — сказано на сайте МИД РФ.

Представители российского ведомства также порадовались итогам заседания Совбеза ООН, которое прошло 19 мая. В МИД отметили, что эксперты наконец-то начали трезво видеть происходящее в мире, понимая, что мировой продовольственный кризис вызван изначально не событиями на Украине, что сельскохозяйственная сфера страдает из-за антироссийских санкций, а также что агрокультурному сектору бедных стран необходимо оказывать помощь.

Со своей стороны РФ не отказывается от своих ранее заключённых коммерческих обязательств и поддерживает население бедных стран в продовольственном плане.