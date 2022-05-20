Постпред РФ при ООН Небензя: никто насильственно не вывозит украинцев в Россию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что информация о насильственном вывозе людей с Украины в Россию не соответствуют действительности.

"С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим и удерживаем украинских граждан в России. Это не соответствует действительности", — сказал Небензя на форуме по проблемам миграции.

Он отметил, что эвакуация людей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины проходила на добровольной основе. С начала спецоперации по просьбам граждан в Россию были эвакуированы более 1,3 миллиона человек, в том числе 230 тысяч несовершеннолетних.

По словам Небензи, жители Донбасса и Украины подали 2,7 миллиона обращений с просьбой о въезде в РФ.

"В добровольном характере перемещения в Россию легко убедиться, в том числе пообщавшись с самими переселенцами", — подчеркнул постпред.

На этом же форуме Небензя попросил ООН обратить внимание на случаи торговли в Европе женщинами и детьми с Украины.