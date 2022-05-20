Украина хочет получить часть пошлин на российскую нефть

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал идею Вашингтона и Брюсселя ввести пошлины на российскую нефть, чтобы направить собранные средства на восстановление страны.

Он считает правильным лишить Россию сверхдоходов от экспорта нефти, пока Запад готовится к полному отказу от российских энергоресурсов.

В четверг, 19 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны "Большой семёрки" планируют создать картель для покупки нефти из РФ, чтобы установить ценовой порог на российское "голубое топливо".

Ранее министры финансов стран G7 подтвердили приверженность политике санкций в ответ на действия РФ на Украине и заявили, что будут продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.