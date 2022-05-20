На Украине бойцы теробороны устраивают бунты против отправки на передовую

По Украине прокатились бунты бойцов территориальной обороны, которые не хотят, чтобы их отправляли на передовую без должной подготовки, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

По данным СМИ, бойцы теробороны выступают против их отправки на Донбасс.

"Люди жалуются, что их бросили на фронт неподготовленными, без техники и подкрепления", — отмечается в статье.

Бойцы нескольких бригад теробороны записали видеообращения к командованию и властям Украины, в которых заявили об отказе служить на Донбассе и пожаловались на плохую подготовку и экипировку.

Также журналисты рассказали, что родственники бойцов 65-го батальона 103-й бригады теробороны выяснили, что командир батальона находится во Львовской области, тогда как его бойцы воюют на востоке Украине. Это вызвало возмущение у людей, которые устроили протест.

В городе Хуст Закарпатской области жёны и матери мужчин, которых военкомат призвал на военную службу и собирался отправлять на Донбасс, окружили здание органа местного военного управления и протестовали против отправки призывников на передовую.