США намеренно делают из России "угрозу", чтобы продать больше оружия

Соединённые Штаты намеренно делают из РФ "угрозу", чтобы увеличить собственное присутствие в Европе и продать побольше оружия.

Об этом заявил геополитический аналитик Пьер-Эммануэль Томанн.

"Распространяемые в последнее время истории, репортажи, мнения о том, что Россия может являть собой угрозу странам НАТО, — это всё фейки", — в интервью RT сказал Томанн.

Эксперт уверен, что стратегия Москвы на деле заключена в том, чтобы обеспечить свою безопасность вблизи собственных границ — в первую очередь тем, чтобы стараться не допустить расширения НАТО за счёт бывших республик Союза, в особенности прибалтийских стран, которые уже всё же вступили в Альянс.

По его словам, об этой фейковой угрозе вещают на весь мир Вашингтон и Лондон, чтобы увеличить свои военные расходы и экспорт, особенно американский — в Европу, а также чтобы поддерживать собственное присутствие на европейском континенте.