EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

США намеренно делают из России "угрозу", чтобы продать больше оружия

Мир

Соединённые Штаты намеренно делают из РФ "угрозу", чтобы увеличить собственное присутствие в Европе и продать побольше оружия.

США намеренно делают из России "угрозу", чтобы продать больше оружия

Об этом заявил геополитический аналитик Пьер-Эммануэль Томанн.

"Распространяемые в последнее время истории, репортажи, мнения о том, что Россия может являть собой угрозу странам НАТО, — это всё фейки", — в интервью RT сказал Томанн.

Эксперт уверен, что стратегия Москвы на деле заключена в том, чтобы обеспечить свою безопасность вблизи собственных границ — в первую очередь тем, чтобы стараться не допустить расширения НАТО за счёт бывших республик Союза, в особенности прибалтийских стран, которые уже всё же вступили в Альянс.

По его словам, об этой фейковой угрозе вещают на весь мир Вашингтон и Лондон, чтобы увеличить свои военные расходы и экспорт, особенно американский — в Европу, а также чтобы поддерживать собственное присутствие на европейском континенте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша лондон вашингтон
Sberbank
Новости
"Газпром Экспорт" прекратит поставки газа финской Gasum
Путин увеличил фонд оплаты труда МИД России почти в два раза
США намеренно делают из России "угрозу", чтобы продать больше оружия
DPA: Украина получит от Германии 15 зенитных установок Gepard
Белгородка рассказала про обстрел: нас бы "прорешетило", если бы мы спали
Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордного минимума
Десантники 95-й бригады ВСУ: Киев использовал нас как простую пехоту
Город в Николаевской области остался без руководства после бегства всей мэрии
Политолог Михайлов: армия РФ готовится к масштабному наступлению на Украине
Буторина: "Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь"
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Последние материалы
США намеренно делают из России "угрозу", чтобы продать больше оружия
DPA: Украина получит от Германии 15 зенитных установок Gepard
Белгородка рассказала про обстрел: нас бы "прорешетило", если бы мы спали
Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордного минимума
Десантники 95-й бригады ВСУ: Киев использовал нас как простую пехоту
Билл Гейтс знал или так совпало: загадки вокруг оспы обезьян множатся
Врач-невролог: "Один из признаков микроинсульта - если человек забыл, как застегивать пуговицы на одежде"
Город в Николаевской области остался без руководства после бегства всей мэрии
Политолог Михайлов: армия РФ готовится к масштабному наступлению на Украине
Буторина: "Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников