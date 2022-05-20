EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч
Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Боррель: условия для перемирия с РФ должен диктовать Киев
Aydinlik: Украина заблокировала турецкие суда в порту Одессы
В Центре Гамалеи сравнили оспу обезьян с коронавирусом и средневековой оспой
Рудковская не собирается экономить, даже имея финансовые проблемы из-за санкций
Байден перепутал имя лидера Южной Кореи
Автор Максим Александров

После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды

Мир

После сдачи в плен боевиков на "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды. Они, видимо, поняли, что "эвакуация нацистов" — это самая обычная капитуляция.

Военные размещают в местных пабликах объявления о продаже медалей и орденов и обвиняют в предательстве президента Украины Владимира Зеленского.

Так один из пользователей выставил на продажу за 3000 гривен Орден "За мужество", сопроводив объявление пояснением, что после сдачи в плен бойцов с "Азовстали" эта награда больше для него ничего не значит.

Другой военный продает медаль "Защитнику Отчизны" за 1500 гривен. И также добавляет, что этот металлолом ему больше не нужен.

Похоже, в ближайшее время распродажа государственных наград примет массовый характер. Однако неизвестно, есть ли желающие их приобрести. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
всу украина владимир зеленский
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Последние материалы
Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"
Ювелирные тренды сезона весна/лето-2022: кольца, серьги и цепи из серебра
После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды
Киев попросил у Запада ракетные системы залпового огня
Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент
За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч
Баранец: главная "европейская овчарка" не Польша, а Британия
Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Боррель: условия для перемирия с РФ должен диктовать Киев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников