После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды

После сдачи в плен боевиков на "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды. Они, видимо, поняли, что "эвакуация нацистов" — это самая обычная капитуляция.

Военные размещают в местных пабликах объявления о продаже медалей и орденов и обвиняют в предательстве президента Украины Владимира Зеленского.

Так один из пользователей выставил на продажу за 3000 гривен Орден "За мужество", сопроводив объявление пояснением, что после сдачи в плен бойцов с "Азовстали" эта награда больше для него ничего не значит.

Другой военный продает медаль "Защитнику Отчизны" за 1500 гривен. И также добавляет, что этот металлолом ему больше не нужен.

Похоже, в ближайшее время распродажа государственных наград примет массовый характер. Однако неизвестно, есть ли желающие их приобрести.