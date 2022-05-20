Киев попросил у Запада ракетные системы залпового огня

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак попросил Запад начать поставки реактивных систем залпового огня. Украина "экстренно" нуждается в них, заявил он.

Ермак уточнил, что Киеву необходимо любое тяжёлое вооружение и боеприпасы, однако больше всего страна сегодня нуждается в РСЗО. Украина пока не получает такие системы, напомнил он.

"Самое важное, мы всё ещё ждём реактивные системы залпового огня", — сказал глава офиса президента Украины, выступая по видеосвязи в экспертном центре Вашингтона.

Он также призвал организовать неограниченные поставки оружия "экстренно" и "немедленно".