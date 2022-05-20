Боррель: условия для перемирия с РФ должен диктовать Киев

По мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, условия по перемирию с Россией должны диктоваться Украиной.

"Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной", — сказал Боррель после заседания Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития, которое прошло в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС добавил, что для того, чтобы на Украине воцарился мир, нужно "остановить агрессию" и обеспечить вывод российских войск с территории Украины.

Ранее 20 мая официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заверил, что в ЕС продолжают прорабатывать шестой пакет антироссийских санкций, хотя он пока не уполномочен рассказывать подробности.

16 мая Боррель констатировал, что страны ЕС не смогли достичь договорённости в вопросе запрета на поставки российской нефти, с которым не согласна Венгрия, опасающаяся, что отказ от энергоресурсов из РФ негативно скажется на её экономике. Ввиду этого обсуждение санкций, запрещающих поставки российской нефти, продолжается, отметил Боррель.