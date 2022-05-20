Халява кончается: Чехия отменяет пособия для беженцев с Украины

Сложные времена, похоже, наступают для украинских беженцев в Чехии. Там планируют отменить денежное пособие, которое им платилось раньше.

"Деньги забираем, потому что украинцам и так предоставляется жилье, бесплатное питание и прочие удобства", — заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире чешского ТВ.

Он пояснил, что "гуманитарная помощь" будет выплачиваться — возможно — тем украинским беженцам, кто не воспользуется бесплатными жильём, питанием и "другими удобствами".

А что, логично же: зачем гуманитарка людям, которые живут на всём готовом? На свои "хотелки" они могут и сами заработать, чай не инвалиды же.

А лишних денег, чтобы содержать гостей у маленькой Чехии нет. Тем более сейчас, когда собственные граждане уже еле сводят концы с концами из-за растущих цен на еду и энергоресурсы.

На сегодня в Чехии, по данным МВД страны, находятся порядка 200 тысяч беженцев с Украины.