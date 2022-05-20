Лукашенко преподал детям мастер-класс по правильному открыванию сока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю 100-летнего юбилея пионерского движения встретился во Дворце Независимости с самыми активными школьниками. Глава республики не только рассказал о своём октябрятском и пионерском детстве, но и преподал мастер-класс по открыванию бутылки с соком.

Во время встречи он попросил сотрудников службы безопасности открыть сок, поскольку самим детям было трудно это сделать. А потом президент и сам пригласил одного из мальчиков к себе, заметив, что тот безуспешно пытается открыть бутылку.

"Во-первых, ты должен её встряхнуть, перевернуть, вот, мизинцем держишь и несколько раз ударяешь здесь. И потом легко отворачивается", — объяснил Лукашенко, вручив сок школьнику под общие аплодисменты.

Александр Григорьевич также рассказал, как нужно завязывать пионерский галстук, заметив, что у пришедших ребят галстуки завязаны правильно.