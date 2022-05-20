В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян

Согласно сообщению главы немецкого Минздрава Карла Лаутербаха, в Институте Роберта Коха ведётся изучение "европейского" варианта оспы обезьян. Немецкие учёные хотят выяснить, был ли выявлен в Европе более заразный штамм заболевания.

"Это был лишь вопрос времени, пока оспа обезьян будет выявлена в Германии. Институт Роберта Коха всерьез воспринимает информацию, распространенную властями Великобритании и Испании. На основании имеющейся информации, мы исходим из того, что вирус не является легкопередающимся и что вспышка может быть ограничена. Но это возможно, если действовать быстро. Мы подробнее проанализируем вирус, чтобы понять, идет ли речь о более заразном варианте", — сказал Лаутенбах, слова которого привёл в ходе правительственного брифинга представитель Минздрава.

Также министр добавил, что учёные Института Роберта Коха готовятся предоставить рекомендации по лечению и профилактике оспы обезьян для европейцев.

20 мая стало известно о первом случае заражения оспой обезьян в Германии. Также подобные случае имеют место во Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Австралии, Канаде. Лидером в Европе по числу заразившихся на данный момент, которых насчитывается 30 человек, является Испания.