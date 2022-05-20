EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

Мир

Благодаря специальной военной операции (СВО) на Украине ВС РФ смогли впервые применить новейшие образцы российского вооружения.

Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

Во время СВО на Украине Россия впервые использовала гиперзвуковую ракету воздушного базирования "Кинжал". Ракета поразила склад с ракетами и авиационными боеприпасами ВСУ в Ивано-Франковской области. Сверхзвуковая тактическая управляемая ракета класса "воздух — поверхность" Х-31ПМ вывела из строя авиационную базу в Винницкой области и получила высокую оценку. Стоит отметить, что все восемь выпущенных ракет достигли своих целей.

Издание "Взгляд" ссылаясь на ряд информационных агентств сообщает, что во время СВО ВС РФ применили истребители пятого поколения Су-57.

"Эти самолеты также работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение, вероятно, что и высокоточную Х-31ПМ. Известно, что Су-57 прошел первые испытания в ходе боевых действий в Сирии в 2018 году", — пишет "Взгляд".

Кроме танков Т-90М "Прорыв" в зону СВО вышли боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Данные БМПТ долго не хотели принимать на вооружение ВС РФ, но благодаря начальнику Генштаба Валерию Герасимову "Терминатор" был принят.

"Мы с министром посмотрели её и решили принять на вооружение. Там четыре ПТУР "Атака" до шести километров бьют, две пушки 30-миллиметровые. То, что надо", — рассказал Герасимов.

Вице-премьер Юрий Борисов недавно рассказал, что в СВО участвует лазерный комплекс "Задира". Где именно был применён комплекс Борисов не сказал, но сообщил, что "Задира" способна поражать беспилотники на дальности пять километров с помощью теплового излучения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Литовкин: отмена возрастного предела для службы по контракту усилит ВС России
Финская Gasum: 21 мая "Газпром" прекратит поставки газа в Финляндию
В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян
Зверев: "Риск прихода в РФ оспы обезьян минимален"
В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США
На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга
Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине
11 новых случаев оспы обезьян зафиксировано в Великобритании
На Украине погиб доброволец из Карелии
Биолог Якутенко: оспа обезьян может вызвать новую пандемию в мире
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян
Зверев: "Риск прихода в РФ оспы обезьян минимален"
Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим
В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США
На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга
Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине
11 новых случаев оспы обезьян зафиксировано в Великобритании
На Украине погиб доброволец из Карелии
Биолог Якутенко: оспа обезьян может вызвать новую пандемию в мире
Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников