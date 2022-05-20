Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

Благодаря специальной военной операции (СВО) на Украине ВС РФ смогли впервые применить новейшие образцы российского вооружения.

Во время СВО на Украине Россия впервые использовала гиперзвуковую ракету воздушного базирования "Кинжал". Ракета поразила склад с ракетами и авиационными боеприпасами ВСУ в Ивано-Франковской области. Сверхзвуковая тактическая управляемая ракета класса "воздух — поверхность" Х-31ПМ вывела из строя авиационную базу в Винницкой области и получила высокую оценку. Стоит отметить, что все восемь выпущенных ракет достигли своих целей.

Издание "Взгляд" ссылаясь на ряд информационных агентств сообщает, что во время СВО ВС РФ применили истребители пятого поколения Су-57.

"Эти самолеты также работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение, вероятно, что и высокоточную Х-31ПМ. Известно, что Су-57 прошел первые испытания в ходе боевых действий в Сирии в 2018 году", — пишет "Взгляд".

Кроме танков Т-90М "Прорыв" в зону СВО вышли боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Данные БМПТ долго не хотели принимать на вооружение ВС РФ, но благодаря начальнику Генштаба Валерию Герасимову "Терминатор" был принят.

"Мы с министром посмотрели её и решили принять на вооружение. Там четыре ПТУР "Атака" до шести километров бьют, две пушки 30-миллиметровые. То, что надо", — рассказал Герасимов.

Вице-премьер Юрий Борисов недавно рассказал, что в СВО участвует лазерный комплекс "Задира". Где именно был применён комплекс Борисов не сказал, но сообщил, что "Задира" способна поражать беспилотники на дальности пять километров с помощью теплового излучения.