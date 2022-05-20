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Автор Светлана Нерадовская

WP: Запад хочет ввести ещё санкции против РФ, но боится новых проблем

Мир

Западные страны хотели бы ещё вводить санкции против РФ, но не решаются этого делать, потому что рестрикции принесут с собой ещё большие экономические проблемы. Такая точка зрения изложена в Washington Post.

WP: Запад хочет ввести ещё санкции против РФ, но боится новых проблем

"Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет", — сказано в материале.

Авторы статьи назвали количество санкций, уже введённых против России, "экстраординарным". При этом отмечается, что на главное "наказание" для Москвы — прекращение импорта российских энергоресурсов — Европа пока не может решиться.

Тем не менее Еврокомиссией недавно была обнародована программа по сокращению зависимости от импорта российской нефти за счёт поиска других источников энергии, в том числе увеличения доли возобновляемой энергетики. Однако авторы материалы не верят в выполнимость этих планов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия
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