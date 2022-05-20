Линтер: "Натовских структур не должно быть на границе с РФ и Беларусью"

Эстонский политолог Дмитрий Линтер считает, что натовские структуры не должны располагаться на границе с России и Беларусью — это прямая угроза государственности.

"Западные страны в полном неадеквате, не понимая, какие могут быть последствия их действий, продолжают наращивать усилия по уничтожению политической власти в Беларуси и России. Я считаю, что никаких натовских структур не должно быть на границе с Российской Федерацией и Беларусью. Это прямая угроза государственности", — подчеркнул он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ страны нарастают из-за действий США и НАТО.