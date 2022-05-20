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Автор Юлия Миленина

Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ другим странам

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление финской компании Gasum об отказе платить за российский газ в рублях.

Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ другим странам

Он отметил на встрече с журналистами, что Москва не собирается поставлять газ бесплатно в другие страны. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что у Кремля нет полного списка организаций, с которыми "Газпром" заключает контракты.

"Это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать у "Газпрома". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет", — подчеркнул Песков.

Ранее на сайте финской компании Gasum появилась информация о том, что поставки газа из РФ в Финляндию будут остановлены в субботу. Президент и главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен подчеркнул: сотрудники организации тщательно подготовились к этой ситуации, поэтому смогут обеспечить голубым топливом всех клиентов в ближайшие месяцы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы финляндия дмитрий песков
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