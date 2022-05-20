Вассерман: "Боевиков с "Азовстали" необходимо судить в Мариуполе"

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что боевиков с завода "Азовсталь", который сдались в плен, нужно судить на месте совершения преступлений в Мариуполе.

"Их нацистских идеалов судили в Нюрнберге, хотя тот был еще изрядно разрушен. Думаю, будет правильно и деятелям "Азова"* выносить приговоры, по возможности, в Мариуполе", — отметил он.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Ранее он заявил, что что боевиков с "Азовстали" ни в коем случае нельзя обменивать, ведь они возьмут ещё больше заложников, их надо отдать под суд.