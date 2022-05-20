Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что боевиков с завода "Азовсталь", который сдались в плен, нужно судить на месте совершения преступлений в Мариуполе.
"Их нацистских идеалов судили в Нюрнберге, хотя тот был еще изрядно разрушен. Думаю, будет правильно и деятелям "Азова"* выносить приговоры, по возможности, в Мариуполе", — отметил он.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Ранее он заявил, что что боевиков с "Азовстали" ни в коем случае нельзя обменивать, ведь они возьмут ещё больше заложников, их надо отдать под суд.
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