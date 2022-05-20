В Польше заподозрили Евросоюз в помощи России

Евросоюз подсказывает Москве, как можно обойти антироссийские санкции, хотя и настаивает на всё новых ограничениях. Об этом пишет польское издание WNP.

"Хотя Брюссель и настаивает на санкциях против России, но одновременно подсказывает, как их можно обойти", — отмечается в материале.

В качестве примера в публикации приводится перевод оплаты российского газа в рубли. В WNP назвали такой опыт "успешным" и не исключили, что Еврокомиссия сама могла "повлиять" на некоторые западные энергетические компании в этом вопросе.

"Итальянская компания Eni и венгерская MOL без проблем перешли на расчёты в рублях", — говорится в материале.