Евросоюз подсказывает Москве, как можно обойти антироссийские санкции, хотя и настаивает на всё новых ограничениях. Об этом пишет польское издание WNP.
"Хотя Брюссель и настаивает на санкциях против России, но одновременно подсказывает, как их можно обойти", — отмечается в материале.
В качестве примера в публикации приводится перевод оплаты российского газа в рубли. В WNP назвали такой опыт "успешным" и не исключили, что Еврокомиссия сама могла "повлиять" на некоторые западные энергетические компании в этом вопросе.
"Итальянская компания Eni и венгерская MOL без проблем перешли на расчёты в рублях", — говорится в материале.
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