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Автор Елена Ивченко

Дуда: "война" на Украине закончится, когда она вернёт свои границы"

Мир

Польский президент Анджей Дуда считает, что военный конфликт на Украине закончится, когда она вернёт свои границы.

"Я хотел бы, чтобы она закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно-признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", — заключил он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша при первом же удобном случае "отгрызёт" Западную Украину.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
анджей дуда
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