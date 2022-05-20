Польский президент Анджей Дуда считает, что военный конфликт на Украине закончится, когда она вернёт свои границы.

"Я хотел бы, чтобы она закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно-признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", — заключил он.