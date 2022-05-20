Военный эксперт Евгений Норин считает, что вооружённые силы Украины в Славянске и Краматорске планируют повторить историю "Азовстали".
"Впереди Славянско-краматорская агломерация. Промзон там не меньше, а то и больше. Они будут пытаться там закрепиться, это отработанная схема. Наша задача — их эффективно блокировать и уничтожать", — отметил он.
Ранее командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что на данный момент с территории завода "Азовсталь" вышли 1800 украинских военных, в том числе боевики националистического батальона "Азов"*.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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