The Grayzone: Джонсон стал премьером Британии благодаря заговору MI-6 и ЦРУ

Британские элиты и ЦРУ стали участниками заговора, целью которого было "устранение" Терезы Мэй (Премьер-министр Соединённого Королевства с 13 июля 2016 по 24 июля 2019. — Прим. ред). Борис Джонсон тогда показался им "более подходящим" кандидатом на пост премьера. По данным The Grayzone, инициаторами заговора стали бывший руководитель британской разведки МI-6 Ричард Дирлав, бывший советник НАТО Гвитиан Принс, ветераны ЦРУ и британские теневые миллиардеры.

Заговорщики планировали, чтобы Британия как можно скорее вышла из ЕС, укрепила отношения с США и поспособствовала замене должностных полномочий Евросоюза на жёсткий контроль со стороны Вашингтона.

Все данные в редакцию издания The Grayzone прислал анонимный источник в электронном виде. Подлинность документов была проверена специалистами, которые заявили, что подобную информацию подделать невозможно.

"Фальшивые группы "активистов" из членов Демократической партии США, которыми руководили ветераны ЦРУ, были использованы для негласного проникновения в ряды сторонников сохранения Великобритании в ЕС", — отмечается в публикации.

Основной целью заговора было заблокировать все сделки, которые вытекали из "катастрофической и трусливой "Белой книги по отношениям между Великобританией и ЕС" от июля 2018 года". Принс направил Дирлаву письмо, в котором приказал "убрать её (Терезу Мэй. Прим. ред.) при необходимости".

Мэй выступала за плавный выход из Евросоюза, а также за сохранение отношений с Брюсселем. Однако этот план не соответствовал целям заговорщиков. Их задача заключалась в усилении США.

После прихода к власти Бориса Джонсона, Принс и его союзники сделали всё, чтобы никто не помешал планам нового премьер-министра "жёстко" выйти из ЕС. Также заговорщики стали кураторами политики Джонсона, направляя его работу в выгодное им положение.

Однако вскоре и Джонсон перестал устаивать "теневое руководство" Лондона. Принс посчитал, что у премьер-министра недостаточно "выносливости", чтобы провести "настоящий" брексит. Принс пожаловался, что основные спонсоры Джонсона переключили свою поддержку на министра иностранных дел Лиз Трасс.