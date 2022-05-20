EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

The Grayzone: Джонсон стал премьером Британии благодаря заговору MI-6 и ЦРУ

Мир

Британские элиты и ЦРУ стали участниками заговора, целью которого было "устранение" Терезы Мэй (Премьер-министр Соединённого Королевства с 13 июля 2016 по 24 июля 2019. — Прим. ред). Борис Джонсон тогда показался им "более подходящим" кандидатом на пост премьера. По данным The Grayzone, инициаторами заговора стали бывший руководитель британской разведки МI-6 Ричард Дирлав, бывший советник НАТО Гвитиан Принс, ветераны ЦРУ и британские теневые миллиардеры.

The Grayzone: Джонсон стал премьером Британии благодаря заговору MI-6 и ЦРУ

Заговорщики планировали, чтобы Британия как можно скорее вышла из ЕС, укрепила отношения с США и поспособствовала замене должностных полномочий Евросоюза на жёсткий контроль со стороны Вашингтона.

Все данные в редакцию издания The Grayzone прислал анонимный источник в электронном виде. Подлинность документов была проверена специалистами, которые заявили, что подобную информацию подделать невозможно.

"Фальшивые группы "активистов" из членов Демократической партии США, которыми руководили ветераны ЦРУ, были использованы для негласного проникновения в ряды сторонников сохранения Великобритании в ЕС", — отмечается в публикации.

Основной целью заговора было заблокировать все сделки, которые вытекали из "катастрофической и трусливой "Белой книги по отношениям между Великобританией и ЕС" от июля 2018 года". Принс направил Дирлаву письмо, в котором приказал "убрать её (Терезу Мэй. Прим. ред.) при необходимости".

Мэй выступала за плавный выход из Евросоюза, а также за сохранение отношений с Брюсселем. Однако этот план не соответствовал целям заговорщиков. Их задача заключалась в усилении США.

После прихода к власти Бориса Джонсона, Принс и его союзники сделали всё, чтобы никто не помешал планам нового премьер-министра "жёстко" выйти из ЕС. Также заговорщики стали кураторами политики Джонсона, направляя его работу в выгодное им положение.

Однако вскоре и Джонсон перестал устаивать "теневое руководство" Лондона. Принс посчитал, что у премьер-министра недостаточно "выносливости", чтобы провести "настоящий" брексит. Принс пожаловался, что основные спонсоры Джонсона переключили свою поддержку на министра иностранных дел Лиз Трасс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша тереза мэй борис джонсон
Sberbank
Новости
Посол Мельник: Украину могут включить в НАТО после окончания боевых действий
Сидорюк: соцсети РФ монетизируются, но нужно время на "миграцию блогеров"
The Grayzone: Джонсон стал премьером Британии благодаря заговору MI-6 и ЦРУ
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Финляндия ожидает "гибридные" атаки на границе с Россией
Руденко о Донецком фронте: "Командование ведёт грамотную тактику"
В плен силам ДНР сдались 25 украинских десантников
Брутер: США будут угрожать конфискацией активов россиян, но не сделают этого
Компания из Нидерландов объявила о продаже Avito
Группировка "О" ВС РФ продолжает успешное наступление на Лиманском направлении
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
Брутер: США будут угрожать конфискацией активов россиян, но не сделают этого
Компания из Нидерландов объявила о продаже Avito
Группировка "О" ВС РФ продолжает успешное наступление на Лиманском направлении
ЛНР: украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком
Йеллен: "Запад должен максимально негативно воздействовать на Россию"
Колясников: негативный эффект от сдачи "Азова"* очень велик
WP: на Америку надвигается рецессия — "Нам нужно немного удачи"
Ходаковский: по "Азовстали" нельзя исключать "сюрпризы" со стороны Киева
Леонков сообщил об уничтожении ВС РФ завезённого на Украину оружия НАТО
Бойцы НМ ДНР нанесли удары по танкам ВСУ, противник в замешательстве
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников