Руденко о Донецком фронте: "Командование ведёт грамотную тактику"

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что командование союзных сил ведёт грамотную тактику на Донецком направлении.

"Командование, слава богу, в атаку не бросает подразделения, ведёт тактически грамотную позицию, разбивая противника. Когда у ВСУ будут истощены силы, тогда можно будет пойти в атаку", -отметил он.

По словам репортёра, на Донецком фронте сейчас разбивают фортификационные сооружения, работа ведётся 24 на семь.

"Артиллерия практически не замолкает, подключается авиация плюс наземная работа пехоты, которая заходит на ноль так называемый между позициями ВСУ, там разбивают блиндажи из ПТУР, миномётов и откатываются назад. После того как разбили одну или вторую линию, туда заходят наши подразделения, занимают и потихоньку продвигаются вглубь", — рассказал он.

Руденко добавил, что подобная тактика используется с целью минимизировать потери среди мирного населения и не дать возможности украинским военным закрепиться в домах, чтобы их разбивать, как было в Мариуполе.