WP: на Америку надвигается рецессия — "Нам нужно немного удачи"

Американская экономика стремительно приближает рецессию, заявил главный экономист Moody's Analytic Марк Занди. По его словам, кризис в США может начаться уже в конце 2022 года начале 2023.

Занди подчеркнул, что на фоне геополитических волнений, цены устремились ввысь, тогда как финансовые рынки снова упали. Чтобы сдержать экономические риски как в экономическом секторе, так и промышленном, правительству необходимо "немного удачи".

"Риски рецессии высоки — неудобно высоки — и растут", — заявил экономист в беседе с The Washington Post. — Чтобы экономика прошла через это без спада, нам нужна очень искусная политика со стороны ФРС и немного удачи".

Как подчеркнул Занди, рецессия грозит не только США, но и крупнейшим странам Евросоюза, а также Китаю.