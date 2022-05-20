Ходаковский: по "Азовстали" нельзя исключать "сюрпризы" со стороны Киева

Нельзя исключать, что с украинской стороны будут какие-то "сюрпризы" по "Азовстали" и Мариуполю, а также по другим освобождённым территориям. Иначе это нарушает все каноны противостояния. Такое мнение высказал командир бригады "Восток" с позывным "Скиф" Александр Ходаковский.

Он заметил, что классика жанра любой войны — это оставить закладки на будущее.

"Мы совершенно отдаём себе отчёт, что задача противника — не дать строить на освобождённых территориях мирную жизнь, и опыт показывает, что такое возможно", — пояснил комбат.

Задача России в том, чтобы помешать противнику в осуществлении его планов и постараться выявить всё и всех, что будет задействовано в будущей диверсионной работе. А кто будет этим заниматься, определит Родина, заключил "Скиф".