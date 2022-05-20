Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что платить за поставки российского природного газа в рублях "ненормально".
Он призвал руководителей европейских компаний оплачивать голубое топливо из РФ исключительно в евро. Выступая в Эстонии, Тиммерманс подчеркнул: недавно выяснилось, что несколько крупных газовых организаций в ЕС открыли счета в "Газпромбанке", чтобы конвертировать платежи в рубли.
"Это ненормально. Договоры очень чёткие, в них идёт речь о долларах и евро. Это нормально, а не рубли", — приводит комментарий вице-президента ЕК портал эстонского телерадиовещания ERR.
Тиммерманс также добавил, что ЦБ РФ попал под санкции. По мнению политика, власти России пытаются удержать его на плаву с помощью иностранной валюты, игнорируя ограничительные меры.
Он убеждён: президент РФ Владимир Путин требует от Евросоюза нарушения всех договоров.
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