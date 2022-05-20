Посол Украины Мельник: канцлер ФРГ Шольц не хочет поставлять оружие Киеву

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за задержки с поставками тяжёлого оружия для ВСУ.

По словам дипломата, Шольц снова медлит с передачей вооружений Киеву.

"У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжёлое оружие", — приводит слова Мельника издание Welt.

Украинский посол также добавил, что власти ФРГ осознанно тянут время. Он убеждён: Германия ждёт перемирия между Москвой и Киевом, чтобы исчезло давление и "отпала необходимость в смелых решениях".

Армия Украины, отметил Мельник, до сих пор не получила обещанные Берлином танки Leopard1, ЗСУ Гепард и БМП Marder.

Ранее дипломат, комментируя отказ Шольца от поездки в Киев, назвал его "обиженной ливерной колбасой". Через несколько дней Мельник заявил, что не хотел оскорблять канцлера.