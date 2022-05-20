Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей журнала Time

Читатели американского журнала Time назвали президента Украины Владимира Зеленского "человеком года". В результате голосования, лидер Незалежной "обошёл" Илона Маска и главу США Джо Байдена.

Так, согласно выбору читателей Time, места среди политиков и общественных деятелей распределились следующим образом:

на втором месте — генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов,

с 3,5% голосов, на третьем — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 3,4% голосов,

с 3,4% голосов, четвёртое место — медицинские работники, которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с Covid-19,

последнее, пятое место — президент США Джо Байден с 3,1% голосов.

Список Time-100 2022 года, который в конечном итоге будет выбран редакторами журнала, опубликуют 23 мая.