Читатели американского журнала Time назвали президента Украины Владимира Зеленского "человеком года". В результате голосования, лидер Незалежной "обошёл" Илона Маска и главу США Джо Байдена.
Так, согласно выбору читателей Time, места среди политиков и общественных деятелей распределились следующим образом:
Список Time-100 2022 года, который в конечном итоге будет выбран редакторами журнала, опубликуют 23 мая.
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.