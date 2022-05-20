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Автор Юлия Миленина

Хазин: ВС РФ в рамках спецоперации могут занять территории до устья реки Дунай

Мир

Вооружённые силы РФ в рамках спецоперации по демилитаризации Украины в силах занять территории до устья реки Дунай. Об этом заявил экономист и публицист Михаил Хазин.

Хазин: ВС РФ в рамках спецоперации могут занять территории до устья реки Дунай

При этом он напомнил, что в середине 19 века после попыток Николая I взять устье Дуная под контроль началась Крымская война.

"Если мы это делаем, то получаем выход на Приднестровье. То есть берём устье Дуная", — сказал Хазин в интервью SM-News.

Ранее Хазин заявлял, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, опередила Киев, который собирался нанести ядерный удар по Белгороду. Как пояснил публицист, для осуществления атаки ВСУ планировали использовать самолёт Су-24.

В начале апреля экономист также комментировал ситуацию с поставками российского газа на Украину. По его словам, у РФ нет задачи прекращать транзит через украинские земли, так как спецоперация не направлена против мирных жителей этой страны.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина михаил хазин приднестровье
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