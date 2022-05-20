Хазин: ВС РФ в рамках спецоперации могут занять территории до устья реки Дунай

Вооружённые силы РФ в рамках спецоперации по демилитаризации Украины в силах занять территории до устья реки Дунай. Об этом заявил экономист и публицист Михаил Хазин.

При этом он напомнил, что в середине 19 века после попыток Николая I взять устье Дуная под контроль началась Крымская война.

"Если мы это делаем, то получаем выход на Приднестровье. То есть берём устье Дуная", — сказал Хазин в интервью SM-News.

Ранее Хазин заявлял, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, опередила Киев, который собирался нанести ядерный удар по Белгороду. Как пояснил публицист, для осуществления атаки ВСУ планировали использовать самолёт Су-24.

В начале апреля экономист также комментировал ситуацию с поставками российского газа на Украину. По его словам, у РФ нет задачи прекращать транзит через украинские земли, так как спецоперация не направлена против мирных жителей этой страны.