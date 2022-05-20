Шольц отказался вводить санкции против Шрёдера из-за РФ: "Покинет свои посты"

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался исполнять требование Европарламента ввести санкции против Герхарда Шрёдера за его отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

По мнению Шольца, экс-канцлеру ФРГ достаточно покинуть "все свои посты".

"Было бы лучше, если бы Герхард Шрёдер ушёл со своих постов", — заявил Шольц на брифинге. — Я не думаю, что в данный момент что-то ещё необходимо".

Однако канцлер подчеркнул, что решение немецкого парламента лишить Шрёдера его оплачиваемого налогоплательщиками офисного помещения в столице страны было "последовательным" и "правильным". И уточнил, что в ближайшее время это требование будет исполнено.