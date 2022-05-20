Акопов: Вашингтон скоро переключится на Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку

По мнению политического эксперта Петра Акопова, на смену однополярного мира придёт региональное управление. Основных центров будет восемь, на некоторые из них США попытаются оказать влияние.

Аналитик считает, что в скором времени многополярный мир будет состоять из центров в Китае, Индии, России, Арабском мире, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Европе и США.

"Из восьми вычтем два, Америку и Европу, останется шесть. Если мы уберём себя, останется пять. И вот за эти пять центров, пять пальцев — идёт борьба", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Акопов убеждён, что Пекин, Нью-Дели и страны Арабского мира встанут на сторону России, поэтому США приложат все усилия, чтобы перетянуть на свою сторону Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.