Эксперт О’Рейли: Байден словно "в тумане" и не понимает причины и следствия

Американский эксперт, писатель и телеведущий Билл О'Рейли усомнился в умственных способностях президента США Джо Байдена. По его словам, лидер нации уже не может трезво мыслить и проводить логическую параллель между причинами и следствием.

Как подчеркнул О'Рейли, именно Байден допустил возвращение террористических группировок в Афганистан и под давлением президента усугубилась ситуация на Украине.

"Байден просто в тумане. Он не может выбраться из дымки, потому что это физическая вещь", — заявил О'Рейли в беседе с Вreitbart. — Неудача президента Джо Байдена по выводу войск из Афганистана позволила "Аль-Каиде"* вернуться в страну под эгидой талибов**. Заходи, делай, что хочешь".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что на фоне всего этого, президент страны умудрился потерять оружия на сотни миллионов долларов.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.