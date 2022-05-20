Глава Минобороны Израиля Ганц объявил о поставках вооружения на Украину

Глава Минобороны Бени Ганц в своём выступлении на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии заявил, что Израиль поддерживает Киев.

"Мы оказываем ей (Украине. - Прим. ред.) гуманитарную и военную помощь, принимая во внимание самые широкие аспекты интересов Израиля", - заявил министр.

Не исключено, что на Украину уже могло быть доставлено израильское вооружение, в том числе стрелковое оружие и противотанковые комплексы Spike. Официальное заявление от Израиля о поставках военной помощи киевскому режиму может осложнить отношения с Россией.