Глава Минобороны Бени Ганц в своём выступлении на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии заявил, что Израиль поддерживает Киев.
"Мы оказываем ей (Украине. - Прим. ред.) гуманитарную и военную помощь, принимая во внимание самые широкие аспекты интересов Израиля", - заявил министр.
Не исключено, что на Украину уже могло быть доставлено израильское вооружение, в том числе стрелковое оружие и противотанковые комплексы Spike. Официальное заявление от Израиля о поставках военной помощи киевскому режиму может осложнить отношения с Россией.
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.