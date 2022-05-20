Фон дер Ляйен о требованиях к Киеву для ЕС: провести реформы и убрать олигархов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила "ремарки", которые должна выполнить Украина для вступления в Евросоюз. Так, по словам фон дер Ляйен, Киев должен провести ряд реформ и "избавиться от олигархов".

Как подчеркнула глава Еврокомиссии, срок вступления в ЕС, да и сама перспектива страны-участницы, зависит исключительно от Украины.

"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования", — заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF.

Исходя из заявленных требований, глава Еврокомиссии уточнила, что сроки реформ также зависят исключительно от киевской власти.