Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила "ремарки", которые должна выполнить Украина для вступления в Евросоюз. Так, по словам фон дер Ляйен, Киев должен провести ряд реформ и "избавиться от олигархов".
Как подчеркнула глава Еврокомиссии, срок вступления в ЕС, да и сама перспектива страны-участницы, зависит исключительно от Украины.
"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования", — заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF.
Исходя из заявленных требований, глава Еврокомиссии уточнила, что сроки реформ также зависят исключительно от киевской власти.
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