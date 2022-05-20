Иностранный легион Украины недосчитался ещё одного бойца. Наёмник из Южной Кореи Кен Ри, он же милитари-блогер Ли Гын, отправляется домой. Об этом сообщается на странице воинского формирования в одной из соцсетей.
Официальная причина отъезда с Украины — Ри едет лечиться после ранения. Но, учитывая, что дома его ждёт отнюдь не санаторно-курортное лечение, а арест и тюремный срок "за наёмничество", в объяснение это как-то слабо верится.
Тем более странно выглядит спешный отъезд корейца, если взглянуть на его послужной список:
Ранен блогер-наёмник был ещё в апреле, месяц пролежал в госпитале. И вот теперь, подлеченный, решил поехать домой. Зная, что отдохнуть и набраться сил там не удастся.
В настоящее время Кен Ри уже покинул Украину, но пообещал товарищам по оружию, что вернётся, "как только восстановится от ранения".
Учитывая, что Ри — не первый боец Иностранного легиона Украины, который под благовидным предлогом уехал восвояси, ждать его отцы-командиры будут долго и, вероятнее всего, безрезультатно.
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