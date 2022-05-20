Южнокорейский наёмник выбрал тюрьму на родине вместо "стрелялок" на Украине

Иностранный легион Украины недосчитался ещё одного бойца. Наёмник из Южной Кореи Кен Ри, он же милитари-блогер Ли Гын, отправляется домой. Об этом сообщается на странице воинского формирования в одной из соцсетей.

Официальная причина отъезда с Украины — Ри едет лечиться после ранения. Но, учитывая, что дома его ждёт отнюдь не санаторно-курортное лечение, а арест и тюремный срок "за наёмничество", в объяснение это как-то слабо верится.

Тем более странно выглядит спешный отъезд корейца, если взглянуть на его послужной список:

восемь лет службы в корейском спецназе;

два года — в рядах "Морских котиков" США по программе обмена кадрами;

в 2009–2011 годах — участник миротворческой миссии ООН в Сомали;

после увольнения из армии стал военным инструктором и популярным милитари-блоггером, на его канал "Rockseal" в YouTube подписаны почти 800 тысяч человек;

7 марта вместе с другими бывшими корейскими военными прибыл на Украину, где вступил в "Интернациональный легион".

Ранен блогер-наёмник был ещё в апреле, месяц пролежал в госпитале. И вот теперь, подлеченный, решил поехать домой. Зная, что отдохнуть и набраться сил там не удастся.

В настоящее время Кен Ри уже покинул Украину, но пообещал товарищам по оружию, что вернётся, "как только восстановится от ранения".

Учитывая, что Ри — не первый боец Иностранного легиона Украины, который под благовидным предлогом уехал восвояси, ждать его отцы-командиры будут долго и, вероятнее всего, безрезультатно.