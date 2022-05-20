Депутат Шеремет: армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

В ходе российской спецоперации Украина потеряла выход к Азовскому морю, тем самым армия РФ сорвала планы Североатлантического альянса в этом регионе. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, НАТО собирался построить военные базы в районе Азовского моря. Как пояснил парламентарий, Киев лишился выхода к этой территории, когда российские военные освободили Херсонскую область и часть Запорожской области, а также находившееся в оккупации южные земли ДНР.

"Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул: киевский режим долго вынашивал планы по заходу кораблей Североатлантического альянса в Азовское море и строительству в портовых городах иностранных военных баз.

Депутат убеждён в том, что специальная военная операция по демилитаризации Украины обеспечила безопасность российских границ от "незваных гостей".