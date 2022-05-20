Аналитик из США Трейсман: переброска оружия НАТО к границам РФ была ошибкой

Эксперт по России из Калифорнийского университета Даниэль Трейсман назвал ошибкой расширение НАТО, которое подразумевало переброску оружия альянса к границам РФ после распада Советского Союза.

В интервью изданию The New Yorker он отметил, что главной международной задачей 1990-х годов была безопасная интеграция РФ в западный мир. Он убеждён: Восточная Европа могла бы самостоятельно позаботиться о своей безопасности, если бы в тот период получилось создать прочные финансовые, коммерческие и культурные связи.

По мнению эксперта, НАТО не следовало принимать в свои ряды страны, которые ранее являлись частью СССР, не оценив реакцию Москвы на переброску оружия к границам РФ.

Аналитик также выразил опасения по поводу возможного присоединению новых стран к НАТО.

"Даже давние сторонники американских и европейских гарантий безопасности для Финляндии и Швеции обеспокоены последствиями включения двух северных государств в состав альянса", — пояснил Трейсман.