Эксперт по России из Калифорнийского университета Даниэль Трейсман назвал ошибкой расширение НАТО, которое подразумевало переброску оружия альянса к границам РФ после распада Советского Союза.
В интервью изданию The New Yorker он отметил, что главной международной задачей 1990-х годов была безопасная интеграция РФ в западный мир. Он убеждён: Восточная Европа могла бы самостоятельно позаботиться о своей безопасности, если бы в тот период получилось создать прочные финансовые, коммерческие и культурные связи.
По мнению эксперта, НАТО не следовало принимать в свои ряды страны, которые ранее являлись частью СССР, не оценив реакцию Москвы на переброску оружия к границам РФ.
Аналитик также выразил опасения по поводу возможного присоединению новых стран к НАТО.
"Даже давние сторонники американских и европейских гарантий безопасности для Финляндии и Швеции обеспокоены последствиями включения двух северных государств в состав альянса", — пояснил Трейсман.
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