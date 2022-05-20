Венесуэльский депутат: США, поставляя оружие, формируют нерегулярные армии

Поставки оружия странами НАТО и США попадают "не в те руки" и позволяют формировать нерегулярные армии, заявил депутат парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Сауль Ортега.

По мнению депутата, Вашингтон прикрывается демократией и содействует формированию нерегулярных армий террористов.

"С этим оружием они создают нерегулярные армии, которые… совершают всевозможные зверства и преступления, нарушения прав человека. Такие не попадают в руки органов правосудия, потому находятся под защитой гринго", — заявил Ортега в беседе с РИА Новости.

Так, по мнению депутата, США таким методом вооружили Афганистан и содействовали формированию движению "Талибан"*, ИГИЛ**, а также "помогли" переворотам в ряде других стран.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.