В Госдуме объяснили причину нападок Брюсселя на экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев прокомментировал Pravda.Ru призыв Европарламента ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера за его связи с Россией.

"Он какую-то должность занимал в газпромовских структурах. Но таких людей очень много. У нас и Роберт Дадли в "Роснефти" занимал должность. В России иностранных членов советов директоров было огромное количество. На этом основании предъявлять какие-то санкции нельзя. А если вводить их против всех бизнесменов, которые как-то сотрудничают с Россией, то это будет безумие. Тогда нужно Дональда Трампа подвергнуть санкциям. А Борис Джонсон здоровался с главой МИД РФ — это тоже "большая" связь с Россией", — заявил Матвейчев.

По его словам, Шрёдер стал объектом для нападок со стороны Брюсселя из-за своих откровенных высказываний об экономике Германии.

"Им просто не нравится то, что говорит Шрёдер. Он говорит разумные вещи о том, что немецкая экономика может рухнуть. Напомню, Германия уже подвергалась такому роду давлению во время канцлера Вилли Брандта, когда США пытались заблокировать постройку газопроводов в Германию из Советского Союза. И тогда немецкая элита смогла противостоять американскому давлению и заключить выгодную для себя сделку по получению дешёвого газа", — отметил собеседник издания.

Матвейчев подчеркнул, что современные немецкие политики являются марионетками США, которым плевать на Германию.

"Но сейчас таких людей, как Вилли Брандт нет. Сейчас люди более дешёвые и слабые, и интересы Германии они не ставят ни во что и являются американскими марионетками, разрушают собственную экономику. Конечно, их потом за это потомки будут проклинать", — добавил депутат.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу о введении санкций против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (занимал пост с 1998 по 2005 год).